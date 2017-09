"Mergi sau nu la nationala? ALTA INTREBARE!" Contra REFUZA sa vorbeasca despre despartirea de Dinamo

CSU Craiova 2-2 Dinamo / Cosmin Contra spune ca merge acasa sa pregateasca partida cu Chiajna.

Dat ca sigur la nationala, Contra spune ca nu vrea sa discute despre acest subiect si acuza discutiile din ultima perioada in evolutia lui Dinamo. Contra e asteptat maine la negocieri cu Razvan Burleanu si are sanse mari sa devina noul selectioner.



"Alta intrebare!", a fost replica lui Contra, dupa ce a fost intrebat daca merge la nationala.

Despre meciul cu Craiova, Contra spune ca a pregatit un joc de contraatac care nu i-a iesit.

"Am pregatit un joc pe contraatac, am bata doua extreme cu viteza, cred ca am stat bine in prima repriza, dar in a doua repriza, dupa 2-0, n-am mai putut sa iesim din 30 de metri. Craiova e o echipa dinamica, foarte buna, ne-a dominat, ne-a pus probleme si ne-a egalat. Nu stiu daca e meritat sau nemeritat, acest egal ma nemultumeste. Nu le-am cerut jucatorilor sa se retraga. Nu fac asta niciodata.

A fost un meci tensionat, cum sunt toate meciurile dintre Craiova si Dinamo. Si anul trecut am condus si ne-au egalat, se pare ca mai avem de invatat.

Se intampla multe lucruri, nu imi face bine sa se vorbeasca atat de mult despre nationala.

Vreau sa merg acasa sa analizez ce s-a intamplat, iar apoi sa pregatesc meciul cu Chiajna", a spus Contra.