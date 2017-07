Meciuri de "Liga a 5-a": subiectul reinfiintarii Rapidului, transformat intr-o lupta intre partide! Ultima incercare: Primaria vrea sa preia clubul de la ministerul turismului

Primarul PSD-ist de la sectorul 1 il acuza pe liderul PNL-ist ca "desi e rapidist, voteaza impotriva echipei sale de suflet".

Propunerea primarului de la sectorul 1, de a reinvia Rapidul din bani publici, a fost respinsa saptamana trecuta de reprezentantii USR si PNL.

Disputa s-a transformat intr-un "meci de liga a 5-a", la nivel declarativ, intre reprezentantii taberelor politice.

"Eu imi doream insa ca aceasta initiativa sa fie a tuturor partidelor, sa faca parte cate un membru din fiecare partid. Sa nu se spuna ca PSD-ul da bani Rapidului. Dar asta e, partidele care nu au dorit infiintarea acestei comisii nu vor face parte din ea. Dar stiti ce e culmea? Ca liderul de grup de la PNL e rapidist, domnule. Pai cat de meschin sa fii, unde te poate duce politica asta, astfel incat sa votezi impotriva echipei tale de suflet?", a spus Dan Tudorache.

Ultima incercare a primarului de la Sectorul 1 este ca Primaria sa preia Clubul Sportiv Rapid de la Ministerul Turismului.

Nu e clar insa daca acest lucru este posibil.

"Am discutat cu doamna Caciureac de la Clubul Sportiv Rapid, am intrebat-o cat cheltuieste pe an pentru intretinerea clubului, a spus ca undeva la 1.000.800 de euro. Clubul apartine Ministerului Transporturilor. Deci daca doamna Caciureac doreste sa apartina de Primaria Sectorului 1..as vrea sa il preiau, dar, va dati seama, sunt alte demersuri. Acolo e club, trebuie mai intai sa ii intreb pe ei daca vor sa vina, daca vor sa fie intretinuti de catre primarie. Nu am primit inca un raspuns. Atat timp cat nu exista nicio solicitare din partea doamnei Caciureac, nu pot face demersuri", a declarat Dan Tudorache, citat de News.ro.