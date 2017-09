"Meciul cu CFR nu e VITAL pentru titlu! Vrem un rezultat pozitiv!" Dica, despre duelul cu Petrescu pentru locul 1

Steaua 4-0 Gaz Metan / Nicolae Dica a scapat de ce se temea. Steaua s-a impus cu Gaz Metan, dupa victoria cu Plzen.

Dica asteapta acum derby-ul cu CFR si spune ca rezultatul nu va schimba dramatic lupta pentru titlu.

"Finalul a fost usor, aveam 4-0 si echipa juca bine. Important e ca am reusit sa conducem pe tot parcursul jocului, sa avem posesie si sa marcam 4 goluri. Am mai avut ocazii de a marca. Important este ca veneam dupa un joc bun cu Plzen si ne temeam sa nu apara automultumirea, dar baietii au jucat bine si am castigat jocul.

Este bine ca au inteles ca atunci cand li se da sansa sa joace sa o faca foarte bine. Trebuia sa odihnesc jucatori pentru ca ne asteapta doua meciuri foarte importante si foarte grele, apoi jucam in Europa League, sunt jocuri importante pentru noi si trebuie sa facem rotatie.

Nu este vital sa castigam la Cluj, mai sunt multe meciuri pana la final. Dar e un meci important, mergem sa facem un joc bun si ofensiv si speram sa scoatem un rezultat pozitiv.



Era normal ca Dan Petrescu sa vina sa ne vada, avem meci saptamana viitoare, iar ei au jucat la Chiajna.

E presiune, trebuie sa castigam fiecare joc, nu ne intereseaza de adversari. Apoi vom vedea ce se intampla, important e sa castigam noi tot.

Ma bucur pentru Man, pentru fiecare marcator, important e sa avem cat mai multi marcatori", a spus Dica.