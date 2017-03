"Meciul asta era despre CARIERA LOR!" Mesajul lui Multescu dupa o calificare dramatica a Craiovei in playoff

CRAIOVA 1-0 MEDIAS | Craiova merge in playoff si se va lupta cu Viitorul, Astra, Steaua, CFR si Dinamo la titlu.

"Era pacat ca dupa o munca asa de frumoasa sa nu ajungem in playoff. M-am consumat foarte tare, fiecare minut lasa o urma pe suflet, inima, cap, ficat. Parca am jucat doua meciuri, nu unul."

"Golul lui Bancu e de pus in rama, la un meci de o asemenea incarcatura. S-au incarcat, si-au dorit foarte tare, se simteau frustrati ca am ajuns aici. Dar cu cat e mai greu, cu atat e mai frumos, doar ca lasa si urme. Acum ne gandim la primul meci din playoff."

"E normal sa se discute de toate, chiar si de schimbarea mea, cand poti sa ratezi un obiectiv, ei s-au grabit, eu am discutat cu conducerea si mi-a acordat tot sprijinul. Le-am spus ca e vorba despre cariera lor, cariera noastra, in jocul asta e tot ce e mai pretios pentru noi. Au avut potenta, au avut pregatire fizica, inima si suflet. Nu stiu unde jucam in playoff, nu mai conteaza acum. Conteaza ca ne-am calificat si ne putem bate cu oricine. Acum stau sa ma gandesc daca la Severin sau la Pitesti. La Severin avem suporteri mult mai multi"

"Acum sa ne bucuram de victoria asta si vom vedea cu titlul", a spus Multescu la DigiSport.