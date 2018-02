"Meciul ala e CEA MAI MARE MINCIUNA!" Ce spune Mihai Stoica despre batalia Steaua - Lazio, de joi seara (22:00, ProTV)

Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, inaintea meciului cu Lazio (joi, 22:00, ProTV).

Mihai Stoica e sigur: pe stelisti ii asteapta o dubla de foc, chiar daca Lazio e intr-o forma slaba si a inregistrat trei infrangeri la rand in Serie A. Acesta se teme ca italienii, cazuti pe locul 5 in campionat, vor lupta cu toate armele pentru castigarea Europa League, lucru care le-ar oferi sansa de a juca in grupele UCL.

Acesta a analizat jocul lui Lazio la ultimele meciuri si spune ca infrangerea biancocelestilor din meciul cu Napoli este "o mare minciuna".

"Nu ne incalzeste ca Lazio vine dupa 3 infrangeri in campionat. Nu stim cum vor trata dubla. Pentru ei poate fi mai importanta acum Europa League, pentru ca e o varianta de acces in UEFA Champions League, in conditiile in care au picat pe locul 5 in Serie A.



Napoli 3-1 Lazio e cea mai mare minciuna! Cine a vazut meciul, stie! La 1-0, Lazio a mai avut doua ocazii mari de tot de gol si o faza de ofsaid milimetric la Immobile", a spus Mihai Stoica.

"Vom avea 35-40 de mii de fani cu Lazio. Vin foarte multi stelisti din provincie. Ei si-au ales intre CFR si Lazio, cam asa a fost.

Noi nu imploram pe nimeni sa vina la meci. Oamenii care vin, o fac pentru ca sunt stelisti", a adaugat acesta.