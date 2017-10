Mbappe e cam departe! Florinel Coman, prin ochii lui Piturca: "La ce calitati are, ar trebui sa dea 2 goluri si 3 assisturi pe meci in Liga I"

Florinel Coman a fost adus la Steaua cu surle si trambite, dar nu ar reusit inca sa impresioneze. El s-a confruntat si cu o accidentare capatata pe cand evolua la Viitorul.

Florinel Coman a fost "luat la ochi" de Victor Piturca. Fostul selectioner al echipei nationale s-a declarat destul de dezamagit de prestatiile atacantului, spunand ca are asteptari mult mai mare de la el.

Piturca spune ca Florinel Coman este un mare talent, dar ca e departe de ceea ce ar trebui sa fie.

"Am auzit si eu povesti despre Coman, dar s-a si vazut in jocul lui. La calitatile pe care le are, Coman ar trebui sa joace in fiecare meci si sa dea doua goluri si trei assituri pe meci in Liga I. Si la Viitorul a avut o scadere dupa ce au castigat campionatul", a spus Piturca la Digi.

In varsta de 19 ani, Coman nu a marcat inca pentru Steaua, insa a dat doua pase decisive in 7 meciuri.