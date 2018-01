"Mbappe de Romania" cade pe locul 2! El e jucatorul cu care Steaua poate da LOVITURA: a fost comparat cu Gareth Bale! Becali a mutat imediat

Gigi Becali a adunat la Steaua o mare parte dintre tinerii talentati din Romania.

Finantatorul Stelei se lauda ca il are pe "Mbappe de Romania" in persoana lui Florinel Coman, iar presa internationala a descoperit in echipa lui Dica un alt jucator cu potential pe care il care compara cu Gareth Bale.

Italienii scriu ca Dennis Man poate fi comparat cu usurinta cu jucatorul de la Real Madrid. Daca madrilenii spera sa obtina pe Bale 95 de milioane de euro, Becali i-a ridicat clauza de reziliere a lui Man la 100 de milioane de euro. Patronul stelist a precizat ca refuzat de curand o oferta de 14 milioane de euro venita pentru tanarul jucator.

"E stangaci, dar joaca in partea dreapta, cum e de altfel o traditie in fotbalul modern. Dennis Man e un atacant lateral cu calitati optime si de perspectiva, care iubeste sa dribleze cu piciorul stang. Aduce aminte putin de galezul Bale la fizic si modul in care isi foloseste piciorul stang. Poate creste inca la nivelul fizic, dar e deja un jucator de baza, fiind folosit in peste 30 de meciuri in acest sezon", scriu cei de la Tuttomercatoweb.

Dennis Man a jucat in 30 de meciuri pentru Steaua si a reusit 8 goluri si 8 pase decisive pana in acest moment.