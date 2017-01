Mayweather a scos la vanzare "cea mai tare masina din garaj!" Cat a cerut pe ea si cum s-a incheiat licitatia

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Mayweather a fost personal sa isi promoveze masina la licitatie - un Bugatti Veyron din 2011 - si le-a spus celor prezenti ca e vorba de cea mai tare masina pe care o are in garaj.

Degeaba, nimeni nu a vrut sa o cumpere, si asta din cauza pretului exorbitant cerut de Mayweather - 2,5 milionane de euro.

La licitatie a fost prezent si Justin Bieber, care a avut mai mult noroc. Starul pop si-a vandut un Ferrari 458 cu jumatate de milion de euro.

. @FloydMayweather's @Bugatti takes a swing for the title this Saturday at the 2017 Scottsdale #auction!

Read more: https://t.co/hiztBxsnTc pic.twitter.com/EtHSIidrMc