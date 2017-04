Masina lui Alibec, vandalizata in parcare cu RUJ si BRANZA! Cum si-a gasit atacantul stelist bolidul de peste 50.000 euro

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Denis Alibec traverseaza o perioada excelenta pe plan sportiv. Cu goluri importante marcate in ultima perioada in tricoul ros-albastru, atacantul este urmarit de cluburi din Anglia, dispuse se ofere 10 milioane de euro in schimbul sau, spune chiar patronul echipei, Gigi Becali.

Nu se stie insa daca forma sa buna pe plan sportiv ori vreo escapada i-au adus, insa, ultimele probleme din afara terenului! Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca atacantul si-a gasit, vineri dimineata, masina vandalizata in parcarea complexului rezidential in care locuieste.

Automobilul lui Alibec, un Porsche Cayenne GTS din 2013, evaluat la peste 50.000 de euro, a cazut prada unor vandali, care, la adapostul intunericului, au scris pe el cu ruj si l-au acoperit cu bucati de branza.

"Pe tot parbrizul bolidului sau de lux era scris cu ruj rosu mesajul "curvar". Mai mult, persoana care i-a vandalizat masina atacantului i-a pus acestuia pe parbriz si mai multe bucati de branza", scris sursa citata.