MASACRU! MASACRU! Dinamo si-a demolat adversara in prima partida amicala! A marcat de 4 ori in 10 minute

Dinamo a distrus-o pe fosta echipa a lui Banel Nicolita.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Aris Limassol, echipa de care s-a despartit Banel Nicolita la sfarsitul lui 2017, a fost distrusa de Dinamo in primul amical al iernii pentru echipa lui Vasile Miriuta. Dinamo a reusit sa marcheze 4 goluri intr-un interval de doar 10 minute! Scorul final a fost 5-0 pentru Dinamo.

Singurul jucator integralist de la Dinamo, Mihai Popescu, a fost cel care a deschis scorul in finalul primei reprize. In ultimul sfert de ora al meciului, Dinamo a fost de neoprit! Adam Nemec a reusit o dubla in 5 minute (76 si 81), tot 2 goluri reusind si Dan Nistor (78 si 87).

Pe langa cele 5 goluri, Dinamo a mai avut o bara prin Nemec si un gol anulat in finalul partidei.

Echipa lui Dinamo in prima repriza:

Branescu - Romera, Nedelcearu, M. Popescu, St. Filip - I. Gheorghe, Dudea, Mahlangu, Salomao - D. Popa, R. Moldoveanu



Echipa lui Dinamo in a doua repriza:

Mutiu - Corbu, Nica, Popescu, Olteanu - Nascimento, Monroy, Nistor - Hanca, Nemec, Pesici