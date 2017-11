Marturia senzationala a lui Gnohere: "Fara el, poate ca eram MORT acum!" Ce le-a spus francezilor

Harlem Gnohere a spus tot la SFR in emisiunea fostilor super jucatori ai Frantei Petit, Leboeuf si Gallas, le Vestiaire.

'Bizonul' a vorbit despre dificultatile pe care le-a avut in adolescenta din cauza anturajului si i-a multumit tatalui sau pentru ca i-a aratat calea corecta.

"Fara tatal meu, as fi putut la fel de bine sa fiu mort la ora asta. Tatal meu si fotbalul m-au salvat. Cand eram copil, umblam si pierdeam tipul cu o gasca de prieteni. Eram prins in fel de fel de scandaluri si tatal meu era suparat pe mine. Eu si un alt frate de-al meu eram in gasca asta.

Tata a stiut sa ne tina din scurt, sa ne duca pe calea cea buna. M-a ajutat si m-a indrumat sa-mi indrept orizontul spre fotbal. Asta m-a salvat. Mai pastrez legatura cu baietii din adolescenta. Cand esti negru trebuie sa muncesti pentru toata familia, pentru frati, verisori, trebuie sa ne intretinem cu totii", a spus Gnohere la SFR Sport.