Marica: "Steaua a luat tot ce-i mai bun in atac, dar in aparare... " Cum vede lupta pentru titlu

Marica nu crede ca Dinamo se poate bate la campionat daca Andone nu primeste intariri. Fostul atacant al nationalei vorbeste si despre problemele aratata de Steaua in pregatiri.

Marica se declara surprins de plecarea lui Rotariu si analizeaza reprofilarea lui Tudorie in fundas central dupa ce Alibec si Gnohere au fost adusi sa tina atacul Stelei.

"Sunt surprins ca s-a facut transferul. Imi place foarte mult Rotariu, ajunge fotbalist fara doar si poate. In afara de Steaua, care reuseste sa vanda la un anumit nivel, e destul de greu... Rotariu poate deveni reprezentativ. Se va impune, chiar daca e destul de timid. Va avea timp de nevoie ca sa se acomodeze, e un pas inainte pentru el. Ochii sunt pe campionatul Belgiei, ii va fi mai usor lui Rotariu sa ajunga la o echipa dintr-un campionat mai mare de la Brugge. Asteptarile sunt mari la Dinamo, s-au pierdut jucatori importanti. Sa vedem cine vine. L-au luat pe Bawab, care are insa deja o varsta.

Steaua sta foarte bine in atac. Au luat ce era mai bun acolo. Ingrijorarea e pe faza defensiva. Steaua se bazeaza pe faptul ca putine echipe o ataca, dar n-ar trebui neglijata defensiva. Pe Tudorie nu-l vad fundas central, e destul de lent. Are talie. E mult prea tanar, mult prea emotiv, are nevoie de multa incredere. E o presiune pe el, nu cred ca are increderea necesara sa poata sa joace la Steaua", a spus Marica la Sport.ro.