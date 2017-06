Marea reforma din fotbal: reprizele de 45 de minute ar putea sa devina istorie! Ce schimbare pregatesc sefii fotbalului

Fotbalul se pregateste de o schimbare importanta de regulamente, in tentativa de a face din cel mai popular sport al planetei unul mai dinamic si mai atractiv.

IFAB (International Football Association Board), adica organul care se ocupa de regulile fotbalului, afiliat FIFA, ia in calcul modificarea timpului dupa care se joaca un meci de fotbal.

Propunerea e ca reprizele sa nu mai aiba 45 de minute, ci doar 30 de minute, cu mentiunea ca ceasul se va opri de fiecare data cand jocul se va opri , la fel ca la baschet, scrie BBC.

Ideea nu e de a micsora durata unui meci, ci de a descuraja tragerile de timp. Comportamentul fotbalistilor ar putea fi influentat mult de aceasta regula.

"Imi place mult propunerea asta. Cred ca este necesara, pentru ca in momentul de fata sunt multe echipe care aleg sa traga de timp atunci cand au perspectiva de a castiga un meci", a spus Gianfranco Zola la BBC.

Publicatia engleza The Times a scris sambata despre alte cinci idei discutate de sefii fotbalului, care ar putea deveni reguli.

► Fotbalistii sa poata sa isi paseze singuri din lovitura libera sau corner. Vor putea practic sa isi dribleze adversarii, nu vor mai fi obligati sa suteze sau sa paseze unui coechipier.

► Autul de poarta va putea fi batut si in interiorul careului. In acest moment nu ai voie sa pasezi in 16 metri din aut de poarta.

► Loviturile libere vor putea fi executate cu mingea in miscare;

► Se va da penalty in cazul in care portarul joaca cu mana o pasa venita de la un coechipier. In prezent, se da lovitura libera indirecta.

► Henturile facute de jucatori pe linia portii, in tentativa disperata de a salva un gol se vor penaliza cu gol. Acum se da penalty si cartonas rosu pentru cel care a comis hentul.