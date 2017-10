Declaratia lui Mangia inaintea derby-ului cu Steaua: "Trebuie sa facem un meci mare! Acum 4 luni nu ne baga nimeni in seama!"

CSU Craiova - Steaua este derby-ul etapei - ocupantele locurilor 2 si 3 se vor intalni duminica la Severin.

Antrenorul celor de la CSU Craiova, Devis Mangia, se bucura de faptul ca echipa sa este implicata in lupta pentru titlu si este sigur ca infrangerile din ultimii ani contra Stelei nu vor avea vreo relevanta duminica.

"Sper sa fie un meci frumos pentru fotbalul romanesc. Va fi o partida dificila, vom avea momente in care va trebui sa suferim, iar altele in care va trebui sa punem probleme adversarilor. imi pare rau ca nu jucam la Craiova. insa in acest moment, fanii trebuie sa fie mandrii de ceea ce au facut acesti baieti, de ce a facut aceasta echipa in acest sezon. Sper ca fanii vor fi aproape de noi la meciul de duminica, pentru ca avem nevoie de ei. Daca ne vor fi alaturi, vom avea sanse in plus de a obtine un rezultat bun.

Nu cred in date statistice, duminica va fi o alta partida, nu ne gandim la trecut. Stiu ca au trecut destui ani de cand Craiova nu a mai invins Steaua sau FCSB, dar trebuie sa ne gandim ca duminica trebuie sa facem ceva important.

Nu e important sa scoatem in evidenta presiunea, e important sa ne gandim ca trebuie sa facem un meci mare. Rossi nu este disponibil pentru acest meci, pe ceilalti ii vom evalua astazi si maine. Faptul ca adversarii ne iau in considerare in lupta pentru tilul inseamna ca munca noastra este facuta in directia buna si trebuie sa muncim mai mult in acest fel. Cu patru luni in urma nu ne lua nimeni in considerare" a declarat Devis Mangia in conferinta de presa.