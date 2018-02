Mangia, socat de fanii lui Dinamo: "Mi-a fost frica! Am vazut un copil care plangea!" Gestul facut de suporterii dinamovisti

Liga 1 s-a reluat si a oferit un prim meci spectaculos. Dinamo - Craiova s-a terminat 2-2.



Devis Mangia, antrenorul oltenilor, a declarat la finalul partidei ca a fost deranjat de atitudinea fanilor dinamovisti si chiar a intrat putin in panica in momentul in care o petarda aruncata din galeria lui Dinamo a explodat pe teren.



"Pentru mine nu este normal sa fie o petarda langa un jucator sau langa un copil. Chiar mi-a fost frica la un moment dat. Cand am vazut un pusti ca incepe sa planga din aceasta cauza... Pentru mine acesta nu este fotbal. E altceva. Deci era normal sa nu fiu bucuros", a declarat Mangia pentru TelekomSport.