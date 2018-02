MANGIA, fericit dupa remiza din Stefan cel Mare: "Am gresit doar ca n-am inchis meciul!" Ce spune despre lupta la titlu

Dinamo 2-2 Craiova / Devis Mangia si-a felicitat jucatorii pentru remiza din Stefan cel Mare.

Mangia le reproseaza elevilor doar ratarea mare a lui Barbut ce putea inchide definitiv meciul din Stefan cel Mare. In loc de 3-1 s-a facut 2-2 la final, iar Craiova a pierdut puncte fata de Steaua, care a castigat aseara la Medias.

"Am facut un joc foarte bun, parerea mea. Probabil cateva greseli, cea mai mare ca nu am inchis meciul. Am ratat si apoi puteam chiar sa pierdem. Eram pregatiti pentru un asemenea meci, ei au jucat mingi lungi, stiam asta, stiam ca sunt mai buni la dueluri aeriene, sunt mai puternici. Dar sunt fericit, am facut un meci bun. Nici terenul nu ne-a ajutat sa pasam.

Nu stiu ce program are Dinamo, cel mai bine e sa se califice cele mai bune 6 echipe in playoff.

Pot sa zambesc despre arbitraj, mai multe nu spun. Dar nu a fost un meci simplu, asta e clar. Nu e treaba mea sa comentez.

Noi nu ne gandim la titlu, ci la Sepsi. Cele doua adversare din fata noastra au investit multi bani, noi ne vedem de drumul nostru si vedem la final ce va fi", a spus Mangia.