Mangia, despre rezultatele slabe: "Calma, calma, calma" Veste buna in privinta lui Baluta

Luna de miere a lui Devis Mangia la Craiova s-a incheiat. Italianul s-a enervat cand a fost luat la intrebari despre rezultatele slabe de jurnalistii locali.

Intrebat daca se astepta ca echipa sa aiba un parcurs asa slab in acest sezon, el a raspuns: "Noi avem niste obiective, vedem la finalul sezonului unde am ajuns. Ok? Ajungem la finalul sezonului si atunci vorbim. Rezultatele se vad la finalul campionatului."

"Stiti ca in Romania sfarsitul anului inseamna etapa a XXVI-a?", i s-a atras atentia. "Stiu mai bine regulamentul campionatului din Romania, probabil mai bine decat tine?", a replicat tehnicianul italian.

Intrebat ce se poate intampla daca obiectivul, prezenta in play-off, va fi compromis chiar din aceasta toamna, Mangia a raspuns: "<Mama mia>, un pic de optimism. Tu esti fan al Craiovei sau al Stelei? De la Dinamo, nu de la Steaua. Au fost patru partide, am jucat doar patru partide, fiti calmi, calmi. Nu am invins, dar nici nu am pierdut. Nici eu nu sunt multumit de rezultate, nici jucatorii. Noi vrem sa castigam toate partidele. <Calma, calma, calma, calma!>"

"Eu accept toate criticile, important ca ele sa fie oneste, corecte. Ieri am facut un meci bun, adversarii au avut o ocazie, pe contraatac, noi cinci. incercam sa ne imbunatatim jocul, sa ne cream mai multe ocazii. Nu sunt probleme fizice, sunt probleme normale pentru faptul ca jucam la trei zile. Este un consum mare de energie. Stilul nostru presupune un consum de enegrie mai mare, pentru ca adversarele prefera sa se apere. Nu sunt alte probleme fizice", a mai spus tehnicianul.

Mangia a precizat ca accidentarea atacantului Alexandru Baluta pare mai putin grava decat s-a considerat initial: "Baluta a facut un examen medical si pare un rezultat mai putin grav deca ne asteptam. Va mai face miercuri un alt control si apoi vom cunoaste rezultatul. Baluta are sanse mari sa revina pe teren la meciul cu Viitorul.