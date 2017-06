Manea a plecat cu CFR in cantonament: "Se antreneaza o saptamana cu noi!" Petrescu a mai anuntat 2 transferuri

CFR Cluj schimba toata echipa in aceasta vara.

Cu Petrescu pe banca, CFR spera sa revina in lupta pentru titlu si calificarea in Champions League. Dupa ce a facut oficial 9 transferuri, Petrescu l-a luat in cantonament pe Cristi Manea si a mai anuntat ca alti doi jucatori sunt aproape de a semna, fara a da nume.



"Cristi se antreneaza cu noi o saptamana, nu stiu care sunt problemele, dar asta am inteles. Daca ar si ramane ar fi foarte bine.

O sa mai vina doi jucatori in Slovenia, aproape ne-am inteles. Pana nu semneaza nu vreau sa spun numele. Dupa care vom vedea, vom juca aceste amicale si vom decide. Vor si pleca, vor si veni.

Balde nu m-a sunat nici acum", a spus Dan Petrescu la plecarea in cantonamentul din Slovenia.