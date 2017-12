Man United e cu ochii pe noile bijuterii ale Romaniei! Ce jucatori urmareste GIGANTUL din Premier League

In curand, Romania ar putea avea primul jucator la Manchester United!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Scouterii clubului de pe Old Trafford vor fi prezenti la meciul pe care nationala U18 il va juca maine contra Italiei la Viterbo. Conform surselor sport.ro, englezii vor sa urmareasca mai multi pusti din echipa Italiei, dar au tinte clare si din lotul Romaniei!

Cele mai importante nume ale generatiei U18 sunt Ionut Rus (Lazio), Marius Leca (Viitorul), Ricardo Farcas (Ajax) si Antonio Sefer (FC Groningen).

Nationala jucatorilor nascuti dupa 1 ianuarie 2000, antrenata de Florin Bratu, debuteaza in preliminariile Euro U19 in toamna lui 2018. Romania se va lupta pentru calificarea la Turneul de Elita, ultimul inainte de Euro, cu Bulgaria, Grecia si Gibraltar. Daca trece de cele doua tunree preliminare, Romania va merge la Euro in Armenia peste doi ani.