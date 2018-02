"Mai rau nu se poate". Bogdan Hofbauer scrie despre dezastrul complet de la Dinamo si perspectivele clubului

Bogdan Hofbauer scrie despre cel mai mare dezastru din istoria moderna a lui Dinamo.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Lectia "Dinamo in play-out" poate fi folosita la scoala si la orele de fizica, nu doar la educatie fizica. Sa afle si copiii ca exista "un loc de unde nu se mai poate cadea". Chiar la aerodinamica, daca suntem de acord ca Dinamo e in aer.

Stiu ca pare absurd la ora asta, dar acum la Dinamo se poate vorbi doar despre progres. E simplu: Dinamo nu poate cobori mai jos. Mai rau nu se poate. Vezi asta oriunde intorci capul. Un exemplu e noul killer al lui Dinamo, Iasiul, care a dat reset in vara cu o echipa complet noua, cu o conducere noua si un nou antrenor. Deci se poate si fara teorii savante despre reconstructie. New Dinamo e un moft vechi, doar un pretext pentru a te justifica cand nu esti in stare de nimic la momentul prezent. E proiectia sperantelor intr-un viitor care nu mai vine niciodata.



Dinamo vs Iasi e duelul cu rezultatul cel mai logic in lume. Iasiul e in play-off pentru ca a facut totul bine, iar Dinamo a facut si continua sa faca totul prost.

Citeste continuarea pe hoffi.ro