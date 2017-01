"Mai asteptam 2 jucatori!" Anuntul lui Andone, dupa ce Dinamo a luat un fost atacant de la INTER MILANO

Dinamo a reusit sa faca un transfer spectaculos. L-a adus pe Obinna, fost atacant la Inter, in Italia.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Ioan Andone spune ca mai asteapta doua nume noi la echipa in aceasta iarna.

"Sunt multumit de cantonament, am avut niste conditii foarte bune de antrenament, de meciuri amicale, sunt lucruri care le-am pus la punct, am ajuns la un nivel de pregatire fizica buna. Organizare defensiva foarte buna, cred ca de mult timp nu mi s-a mai intamplat ca in 4 meciuri sa primim numai un gol."

"Inca mai avem mult de munca si mai asteptam 2 jucatori. Asteptam meciul cu Viitorul, sa speram ca o sa avem un teren bun de joc pentru ca intalnim o echipa foarte buna, tanara, entuziasta, care e pe primul loc, dar avem nevoie de cele 3 puncte si trebuie sa fim inteligenti, sa stim cum sa le luam".

"Nu sunt pregatit de Romania. E o problema de adaptare, avem 6 zile. O sa fie o problema ca nu am unde sa fac antrenament. Am cerut sa fac marti si joi pe Dinamo. Dar marti in niciun caz nu putem, sa speram ca joi avem un teren bun de antrenament."

"Macar un antrenament sa fac pe el inainte de meciul cu Viitorul, restul ne vom antrena pe sintetic la Saftica. Astazi in Spania au fost plus 17 grade si jucam la minus 2, 3, 4 grade. E o problema, dar in 5-6 zile jucatorii trebuie sa se obisnuiasca", a declarat Ioan Andone.