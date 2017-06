Macron si Theresa May, pe acelasi stadion in seara asta! Masuri de securitate extreme pe Stade de France

Presedintele Frantei si premierul Marii Britanii vor fi diseara prezenti pe Stade de France, la meciul amical dintre Franta si Anglia.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

La meciul din aceasta seara sunt asteptati 70.000 de spectatori, printre care si presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May, iar masurile de securitate vor fi la cel mai inalt nivel.

Pe langa sistemele folosite la Euro 2016, francezii au conceput si un sistem antidrone, de teama unor atacuri teroriste.

Inainte de a urca in tribuna, fiecare suporter va fi supus la doua controale. Fanii vor fi perchezitionati, la fel ca toate masinile ce vor intra in parcarea de la Stade de France. Acest dispozitiv va mobiliza 1.300 de agenti de securitate si o mie de agenti de la politie si jandarmerie.

Presedintele Emmanuel Macron si premierul Theresa May vor beneficia de masuri de securitate speciale.

Piesa "Don't look back in anger" (Nu privi in urma cu manie) a trupei Oasis va fi cantata de corul Garzii Republicane franceze, pe Stade de France, ca omagiu pentru victimele atentatelor de la Manchester si Londra.

Jucatorii celor doua echipe vor intra pe teren in acordurile piesei trupei Oasis.

La imnuri protocolul va fi inversat: mai intai Garda Republicana va intona Marseilleza, iar apoi God save the Queen. Versurile celor doua imnuri vor fi proiectate pe ecrane imense la stadion.

Inainte de startul jocului, se va tine un minut de reculegere.

La 22 mai, 22 de persoane, dintre care sapte copii, au fost ucise intr-un atentat sinucigas cu bomba la iesirea din Manchester Arena, la finalul unui concert al Arianei Grande.

La aproape doua saptamani dupa acest atentat, trei atacatori au intrat cu o furgoneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a declansa un carnagiu cu mai multe cutite de bucatarie in zona Borough Market. Opt persoane si-au pierdut viata si 48 au fost ranite.

News.ro