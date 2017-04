"Ma voi pudra la meciurile urmatoare, sa arat bine" Sumudica si-a anuntat despartirea de Astra: "E nevoie de schimbare"

Marius Sumudica e aproape sa duca Astra in finala Cupei, dar anunta ca despartirea de echipa din Giurgiu este iminenta.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Astra a invins Poli cu 4-1 si e ca si calificata in final Cupei. Ultimul meci al lui Sumudica va fi pe Ilie Oana din Ploiesti, acelasi stadion pe care a debutat la Astra.

"A fost un meci controlat de noi, am ratat cat un campionat intreg, dar am si marcat de patru ori. Felicit echipa adversa, am avut si norocul sa marcam repede, cred ca 80-90 la suta suntem in finala Cupei. Primul meci a fost pe Ilie Oana, ultimul va fi tot pe Ilie Oana, mi se termina mandatul.

Sunt sanse infime de a continua, e nevoie de o schimbare, cred ca este nevoie sa ne despartim. Sunt antrenor liber, depinde oferte, vom vedea ce va veni, vom analiza. Ma voi pudra, sa arat bine la meciurile viitoare din play-off", a declarat sumudica la Digisport.