"Ma incanta! E cel mai valoros!" Surpriza uriasa! Care e noul favorit al lui Becali la Steaua

Gigi Becali e sigur ca va da lovitura cu pustii carora le-a pus clauze de zeci de milioane in contracte!

Noul sau favorit e Dennis Man! Patronul Stelei a fost impresionat de atacantul adus de la UTA acum un an si jumatate. Dupa un prim sezon dificil, Man a prins tot mai multe minute in acest campionat. Becali i-a pus clauza de reziliere 50 de milioane de euro in contract si e sigur ca va scoate cel putin jumatate in momentul in care va decide sa-l vanda. Man a fost cel mai bun de pe teren contra lui Juventus Bucuresti, crede Becali.

"Ma incanta! Nu am crezut ca un jucator de 19 ani poate sa fie asa bun, sa paseze asa bine. Nu greseste nimic, deloc! Nu am crezut ca e posibil asa ceva, sa joace asa un copil! La ora asta, el e cel mai valoros! Imi place foarte mult de el!", a spus Becali la Digisport.