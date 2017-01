'Ma felicit ca nu l-am pus antrenor!' Prima reactie de la Chiajna dupa acuzatiile incredibile ale lui Ganea

Ionel Ganea a atacat-o pe Anamaria Prodan si spune ca numai 'relatia ei speciala' cu antrenorul Dan Alexa a facut ca acesta sa fie numit antrenor la Chiajna.

Ganea l-a atacat si pe presedintele Cristi Tanase, dar si pe primarul din Chiajna, pe care i-a acuzat ca iau comisioane in urma colaborarii cu impresarul. Tanase a oferit azi prima reactie din partea clubului. Oficialul Chiajnei spune ca a mai discutat cu antrenori importanti inainte sa-l puna pe Alexa si dezminte orice interes financiar ascuns pe care Prodan l-ar putea avea la Concordia.

"Un asemenea om nu are cum sa-mi fie prieten. A fost coleg de birou cu mine cand lucram la Dinamo, dar ma surprind declaratiile sale. Eu l-am apreciat ca fotbalist, e urat ce a facut acum. Nu pot sa cred ca a fost in stare sa spuna asemenea lucruri despre mine, Anamaria si Dan Alexa. Chiar ma bucur ca nu l-am pus antrenor la Chiajna. Ma bucur ca nu l-am ales pe Ionel Ganea.

Eu nu primesc niciun comision de la Ana. Vreau sa ii spun lui Ionel Ganea ca noi am discutat cu mai multi antrenori, nu doar cu el si cu Alexa. Am vorbit cu Dorinel Munteanu, cu Claudiu Niculescu, Antonio Conceicao, dar si cu un antrenor belgian. Am ales sa ne oprim la Alexa. Nu stiu de unde are Ganea atatea comisioane in cap. Poate de prin alta parte, dar nu la Chiajna", a spus Tanase pentru Fanatik.