"Ma dau singur afara de la Steaua!" Cele 4 cluburi pe care Becali vrea sa le COPIEZE din vara

Gigi Becali anunta schimbari masive din vara la Steaua.

Extrem de dezamagit de modul in care echipa se prezinta in acest moment, Gigi Becali spune ca are de gand sa schimbe placa la club. Se va lua dupa alte exemple din Liga I:

"Vand tot si joc cum o face Dinamo, cu 3000-5000, cum face CFR, cum face Hagi, cum joaca Craiova? Pai eu sunt prost sa dau mai mult? Sper sa se rezolve lucrurile."



"Eu va spun atat! Mai cred in ei. Daca nu e locul 1 sau 2, adio Becali in fotbal! Ma dau afara!", a spus Becali la DigiSport.