"Ma bucur ca i-am crescut cota lui Baluta!" Becali a dezvaluit unde poate ajunge "perla Olteniei": "Are oferta din Germania!"

Gigi Becali a renuntat la transferul lui Baluta.

Cel putin la nivel declarativ, finantatorul Stelei nu mai este interesat de jucatorul Craiovei. Becali era dispus sa plateasca clauza de 3 milioane de euro, insa s-a lovit de refuzul fotbalistului. "Ma bucura interesul Stelei, mi-a crescut cota", a declarat Baluta.

Gigi Becali sustine ca acum Baluta are oferta din Germania.



"Ma bucur ca i-am crescut cota lui Baluta. Macar atat sa fac si eu. Am inteles ca acum are oferta din Germania", a declarat Gigi Becali la DigiSport.