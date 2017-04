"Ma bucur ca am castigat si cand am facut un meci slab" Contra propune un jucator de la Viitorul la nationala

Dinamo 2-1 Viitorul / Cosmin Contra e fericit in urma victoriei cu Viitorul, dar ii si taxeaza pe jucatori pentru anumite erori.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

"Am facut un cadou tuturor dinamovistilor, noua in primul rand. Managerului nostru caruia i-a nascut sotia i-am facut cadou.

Am invins o echipa care joaca un fotbal extraordiar. Am avut noroc si noi, dar si ei. Pana la urma am marcat un gol in plus si am castigat. Ma bucur pentru baieti, ma bucur pentru ca au inteles ca fara sacrificiu la Dinamo nu se pot obtine rezultate. Vreau sa avem continuitate, ca echipa sa evolueze mai bine.

Dar uite ca si cand am facut un joc mai slabut am castigat, asta inseamna ca echipa incepe sa caperte maturitatea de care are nevoie in unele momente. Urmeaza un alt meci foarte greu, la Craiova, sper sa o tinem tot asa. Au fost cateva decizii ale arbitrului care m-au nemultumit, dar daca asa a vazut nu mai am ce sa fac", a spus Contra dupa meci.

Contra e impresionat de Nedelcu de la Viitorul si ii transmite lui Duam sa-l ia la nationala, in ciuda varstei de 20 de ani.

"Imi place mult de Nedelcu, sper ca selectionerul sa-l vada, chiar daca are 20 de ani e cerebral si stie cum sa se aseze in teren, are o liniste extraordinara, asa ca ma bucur ca exista un jucator ca el, speram sa scoatem si noi unul la fel", a spus antrenorul lui Dinamo.