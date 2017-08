"M-au injurat de toata familia si de toti mortii! Am luat si o palma". Ionita s-a razbunat cu un semn obscen, dupa ce a fost eliminat de arbitru

Razboiul dintre Alex Ionita si Steaua continua. Mijlocasul Astrei, rapidist declarat, a fost eliminat in partida de pe National Arena. El a luat doua cartonase galbene in decurs de 30 de minute si l-a acuzat la final pe arbitrul Cojocaru.

Alexandru Ionita a fost eliminat in minutul 82 al partidei dintre FCSB si Astra, incheiata 1-1, pe National Arena. Jucatorul a parasit terenul in fluieraturile publicului, spre care a facut un semn obscen cu degetele mijlocii, dupa o altercatie cu francezul Gnohere.

La finalul partidei, Ionita a explicat ce s-a intamplat si a acuzat faptul ca a fost injurat de stelisti si ca a primit o palma de la Gnohere.

"M-am dus pe partea cealalta, in calitate de capitan, sa-l intreb (n.r pe centralul Adrian Cojocaru) de ce nu-i da galben lui Gnohere pentru faultul facut. Gnohere m-a injurat si mi-a dat o palma. Si i-am raspuns si eu. Apoi a venit Larie si m-a impins. M-am dus la el si l-am întrebat: Domnu' arbitru, dar lui Gnohere de ce nu-i dati galben? N-ati văzut ca mi-a dat cu palma?



Toata lumea ma injura de toti mortii, nu ontelegeam nimic. Nu-mi place sa dau nume. Eu ii intrebam de ce ma injura, iar domnul arbitru nu spunea nimic.

Noi am incercat sa tinem linia cat mai sus, sa pornim pe contraatac. Din pacate am primit gol in a doua repriza. Ei au controlat mai mult jocul, dar ne bucuram de egalul scos si puteam obtine mai mult.

Ma simt foarte bine aici, n-as putea pleca niciodata la Steaua, mai ales ca salariul meu va fi mai mare la anul aici la Astra", a declarat Alexandru Ionita.