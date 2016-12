"M-am uitat la film!" Aroganta lui Becali dupa 1-4 cu Dinamo! Cum comenteaza rezultatul

Gigi Becali sustine ca nu a urmarit umilinta Stelei din ultimul meci al anului.

Dinamo a invins Steaua cu 4-1 si a ajuns la al noualea meci fara infrangerea in derby. Becali spune ca nu l-a interesat partida si a ales sa se uite la un film. Patronul Stelei e mare fan al telenovelelor turcesti, pe care le prefera in locul meciurilor din Cupa Ligii. Becali asteapta insa titlul si calificarea in Liga din partea lui Reghecampf.



"Tot ce stiu ca trebuie sa fac este sa iau campionatul si sa joc in Liga Campionilor. Voi face tot ce se poate ca sa fie asa.

M-am uitat la un film, n-am vazut meciul cu Dinamo din Cupa Ligii. Nu e un meci asa important, Dinamo - Steaua e un meci care nu conteaza pentru mine, nu sunt eu atat de infocat. Cand am vazut scorul final am zis ca asta e.

Am avut mijlocasul central accidentat, am avut si ghinion, dar nu pot sa-i iau din merite lui Dinamo. Niciodata nu credeam ca vom primi patru goluri de la ei", a spus finantatorul Stelei la Digi.