"M-am simtit vinovat, frustrat!" Larie, BANTUIT de penalty-ul care a trimis titlul la Viitorul! Cum a fost primit la Steaua

Ionut Larie a lasat-o pe CFR pentru Steaua, iar fosta sa echipa s-a intarit cu Dan Petrescu si cu o multime de jucatori noi.

"Nu ma intereseaza ce se intampla la CFR", spune Larie, aflat in cantonamentul din Slovacia cu Steaua.

Larie spune ca s-a simtit vinovat dupa ce a provocat penalty in meciul dintre Viitorul si CFR, decisiv pentru stabilirea campioanei. Acum putea sa joace la campioana si sa aiba un traseu mult mai usor in preliminariile Ligii Campionilor.

"Ma bucur ca am primit aceasta oferta, am acceptat-o pe loc, cred ca intr-un minut ne-am inteles, am batut palma, ca sa zic asa, la telefon.

M-am simtit vinovat, frustrat, cand am provocat acel penalty cu Viitorul.

Avem nevoie de jucatori ca Budi, ca Alibec, mai sunt o gramada, aveam nevoie de el pentru ca am vazut ca in ultimii ani a demonstrat la Astra ca este un jucator de valoare, ne bucuram ca a semnat, am vorbit chiar azi cu el si i-am zis: hai odata la treaba, sa punem osu sa facem un sezon reusit.

Cand a fost colegi cu Dica, noi il tratam cu respect, acum il tratam cu mai mare respect pentru ca este antrenorul nostru.", a spus Larie.

Fundasul spera sa ajunga si la nationala si il propune pe Olaroiu in locul lui Daum.



"Sunt multi oameni care ar merita sa fie selectioneri, nu stiu... eu am auzit cuvinte foarte bune despre Olaroiu, nu am lucrat cu el, dar am inteles ca este unul dintre cei mai buni antrenori romani si pentru Romania cred ca ar fi cea mai buna alegere", a mai spus Larie.