"M-am saturat sa tot plec in strainatate!" Surdu isi anunta revenirea in Liga I

Fostul atacant de la Steaua sau Rapid a decis ca e momentul sa revina in tara.

Ramas liber dupa despartirea de echipa belgiana RWD Molenbeek, Romeo Surdu a decis sa se intoarca in Romania. Momentan nu are o oferta concreta de la un club din Liga I, dar spera sa isi gaseascaun angajament pana la startul noului sezon.

"Am fost in discutii avansate cu Atlantas din Lituania, dar si cu Milsami Orhei si Dacia Chisinau din Republica Moldova, echipe care vor juca in preliminariile Europa League.

M-am saturat sa tot plec in strainatate, vreau sa stau in tara si vreau sa demonstrez ca inca mai pot juca la un nivel inalt, asa ca imi doresc sa revin in Liga I.

Am avut deja ceva tatonari cu echipe din Romania, voi vedea in perioada urmatoare unde voi juca”, a spus Surdu pentru monitorulexpres.ro.