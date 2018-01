"M-am intors acasa!" Prima declaratie data de Nistor dupa ce a semnat cu Dinamo si mesajul transmis CFR-ului

Dan Nistor s-a intors la Dinamo. El a semnat cu gruparea din Stefan cel Mare si spune ca va da totul pentru ca echipa sa se califice in Play Off.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

"Ma bucur ca am reusit sa revin si sper sa ajut echipa sa intre in Play Off.



Cei de acolo (n.r de la CFR Cluj), din cate vedeti si dumneavoastra, nu au mai avut nevoie de mine si m-am intors acasa. A fost decizia antrenorului (n.r a lui Dan Petrescu), eu am respectat-o. Cat a fost nevoie de mine, eu zic ca am ajutat cat de mult am putut. Le urez celor de la CFR bafta in continuare.



Am discutat si cu cei de la Astra, dar mai mult nu se putea intampla din anumite cauze.

Baietii de la Dinamo m-au primit foarte bine, erau cu totii bucurosi. Speram sa ducem echipa acolo unde ii este locul. Nici nu vreau sa ma gandesc la ratarea Play Off-ului.



Si anul trecut am trecut printr-o perioada mai grea, dar apoi ne-am luptat pana in ultima etapa la campionat. Daca ajungem in Play Off, nu vrem sa incurcam pe nimeni. Noi vrem doar sa ne ajutam pe noi.

Deocamdata nu am vorbit cu domnul Miriuta. Am fost la Saftica, m-am salutat cu toata lumea si atat", a spus Dan Nistor.