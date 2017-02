'M-a sunat Becali dimineata, si-a cerut scuze!' Ce dialog au avut Reghecampf si Becali inaintea meciului cu Craiova

CSU Craiova 1-2 Steaua | Reghecampf e fericit dupa victoria cu Craiova. Reghe spune ca nu a luat in niciun moment in calcul inlocuirea lui Tamas, dupa penalty-urile facute in prima repriza.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

"Cred ca rezultatele de egalitate din etapele trecute n-au fost cele mai corecte, jocul nostru a fost foarte bun. Am avut ghinion la Cluj si cu Voluntari. Azi am primit doua penalty-uri impotriva noastra, ambele corecte. Ma bucur ca am avut un joc foarte bun. Imi doream ca jucatorii nostri sa paseze. Craiova a facut pressing avansat si asta ne-a pus probleme. Nu am vrut sa-l schimb pe Tamas. Se intampla sa gresesti in timpul meciului. Sincer, nici nu aveam alta solutie. Trebuie sa profitam de calitatile lui Gabi, de calitatile lui de lider. Sper sa nu mai greseasca pe viitor", a spus Reghecampf la Digisport.

Antrenorul Stelei a dezvaluit si dialogul pe care l-a avut cu patronul Stelei in aceasta dimineata:

"Nu-mi permit sa-i interzic sa apara la emisiuni sau sa dea interviuri. Mi-ar conveni ca adversarul sa nu afle echipa dinainte. M-a sunat azi, si-a cerut scuze si a zis ca nu trebuia sa faca asa, sa spuna echipa intr-o emisiune. Eu nu pot sa declar nimic impotriva patronului meu, nu e normal, n-o sa fac asta niciodata".