"M-A-Ncantat!" Gigi Becali are un nou favorit dupa primul meci al noului sezon!

Becali se bucura ca Dica i-a gasit loc in teren lui Dennis Man.

Patronul Stelei spune ca pustiul de 18 ani l-a convins ca poate juca si fara sa fie impus in teren de regula U21. Becali i-a pus clauza de reziliere 50 de milioane de euro lui Man, adus de la UTA in urma cu un an in schimbul a 400 000 de euro.

"M-a incantat Man, cred ca are loc sa joace la echipa asta chiar si fara sa fie nevoie sa intre pentru a indeplini regula U21", a spus Becali. Patronul Stelei nu mai e atat de convins ca va gasi fundasi centrali care sa-i rezolve problemele lui Dica:

"O sa vedem cu fundasii centrali. Chiar daca aducem, tot astia doi o sa joace. Aia foarte buni costa o gramada de bani!".