"M-a ambitionat ce a spus domnul Becali!" Ce a spus Alibec despre transferul lui Golofca la Steaua

Concordia 1-2 Steaua / Alibec a fost introdus pe teren de Nicolae Dica la 0-1 iar Steaua a reusit sa intoarca rezultatul. Denis Alibec a vorbit despre acest meci, dar si despre situatia cu banderola, dubla cu Sporting si noul transfer al Stelei, Catalin Golofca.

"S-a vazut o atitudine mai buna in a 2-a repriza si cred ca am castigat merita. Noi am venit sa castigam, s-a vazut acest lucru, Chiajna n-a avut prea multe ocazii. Avem un lot numeros si valoros si s-a vazut si in aceasta seara. Cred ca putea sa fie un program mai ok, sa fie pusa aceasta etapa intermediara in alta saptamana, dar noi trebuie sa jucam si sa ne facem treaba.



N-am probleme de genul asta (retragerea banderolei), m-au ambitionat mai mult lucrurile spuse de domnul Becali. A fost un gest foarte frumos din partea lui (Pintilii), ii multumesc pe aceasta cale.



E un meci greu (cu Sporting), au un lot foarte valoros, dar cred ca putem sa facem fata. Golofca este un jucator bun, are atitudine, se vede ca vrea sa ajunga mare" a spus Denis Alibec la Digi Sport.