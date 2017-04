"Luptam pana la ultima clipa!" Stanciu si Chipciu, gata sa DOBOARE Manchester United pe Old Trafford. Reactiile de dupa meci

Anderlecht a remizat cu manchester United, 1-1, in sferturile Europa League. Returul de foc de pe Old Trafford e la ProTV joia viitoare!

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Stanciu a fost titular, dar nu s-a remarcat cu nimic impotriva echipei lui Mourinho. Totusi, egalul le da sperante romanilor de la Anderlecht ca pot reusi un miracol pe Teatrul Viselor.

"E un rezultat bun pentru noi. Publicul s-a bucurat, la fel si noi am fost satisfacuti de scor.

Sansele sunt mai mici decat erau inainte. Oricum multa lume nu ne dadea nici o sansa. Acum cred ca ne considera deja eliminati, dar mai este returul si in fotbal orice se poate intampla. Vom reusi sa facewm un meci bun pe Old Trafford", a spus Stanciu.

Chipciu crede ca Anderlecht va avea o misiune infernala pe Old Trafford, la retur, dar calificarea nu este jucata.



"1-1 e un rezultat rau acasa, dar tinand cont de valoarea adversarului, e un rezultat satisfacator. Nu e un rezultat rau. Daca si 1-1 cu Manchester e un rezultat rau.. acum.. nu suntem nici Real Madrid..

Avem echipa buna, intr-adevar, dar va fi foarte greu la Manchester.. principalul nostru obiectiv e campionatul.

E frumos sa joci impotriva jucatorilor mari, Zlatan, Pogba.. e frumos.. am mai jucat si la Steaua cu Chelsea si sa joci cu echipe mari in fazele superioare e diferit fata de orice alt joc in Europa.



Oamenii de aici vad Anderlecht ca pe o echipa foarte mare si pentru ei e ceva normal sa faca egal cu Manchester.. pentru noi, la Steaua a fost o realizare extraordinar de mare.. Si pentru Romania, nu doar pentru Steaua.

M-am bucurat ca a jucat Nicu, vorbisem cu antrenorul de ieri, la antrenament.. Mi-a spus ca nu o sa joc, pentru ca e mai important meciul de duminica", a spus Chipciu.