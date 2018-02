LUPTA PENTRU PLAYOFF // Miriuta a anuntat ca Torje va juca impotriva Concordiei: "Sigur vom castiga acest meci!" Ce a spus despre meciurile Stelei cu CFR si Lazio

Antrenorul celor de la Dinamo este sigur ca echipa sa va castiga partida impotriva fostei sale echipe.

Dinamo are un meci extrem de important in etapa urmatoarea cu Concordia Chiajna, echipa care a invins in partida tur chiar la debutul lui Miriuta pe banca lui Dinamo.

"Eu venisem de 3-4 zile inainte de partida cu Chiajna. Nu sunt manat de revansa, avem un meci cu Concordia Chiajna pe care il vom castiga.



Va fi sigur in lot, nu stiu exact cat timp va juca, insa este clar ca va juca. Nu stiu sigur in ceea ce il priveste pe Antun (Palic), vom lua o decizie dupa ultimul antrenament inainte de meci daca va juca.



Craiova n-a fost net superioara, am fost putin crispati in primele 20 de minute de minute, e adevarat. Ultimele 20 de minute din prima repriza, si ultimele 20-25 de minute din a doua repriza au fost ale noastre. Am facut greseli copilaresti, dar nu cum au vazut unii ca a fost Craiova net superioara.

Sergiu (Hanca) nu a facut o partida buna, el si-a dorit foarte mult dar nu i-a iesit. El a facut o pregatire buna, insa a prins o zi mai slaba. Am discutat cu el si astazi, si ieri, mi-a spus ca a avut o zi mai rea, nefasta. E normal sa discuti sa vezi daca are probleme in afara terenului, este si treaba noastra asta.



Chiar nu ma intereseaza cine va castiga, FCSB sau Lazio. Cu toate ca le doresc celor de la FCSB sa castige pentru ca e echipa romaneasca, ce treaba avem noi cu Lazio? Radu Stefan, da, e dinamovist. Nu tin cu FCSB, dar nici cu Lazio.



Am fost acolo (la CFR) in doua mandate, imi doresc sa castige sambata. Si noi sa castigam cu Chiajna. Nu pot sa spun ca CFR este favorita, va fi multa lume la meci, sunt sanse egale, ambele sunt echipe foarte bune" a spus Vasile Miriuta la Digi Sport.