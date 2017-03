Lupta NEBUNA in Liga 1 dupa injumatatirea punctelor! Asa arata clasamentul in playoff! Cine va castiga titlul?

Sezonul regulat s-a incheiat iar toate cele 6 echipe calificate in play-off au sanse reale la titlu!

Doar 5 puncte le despart pe cele 6 echipe calificate in play-off din Liga 1 dupa rezultatele ultimei etape din sezonul regulat. Gaz Metan Medias este echipa care a ratat de putin play-off-ul insa pastreaza sanse la calificarea in cupele europene, acolo unde nu poate ajunge CFR Cluj din cauza insolventei.

CSU Craiova si Dinamo au avantaj momentan in clasament fata de CFR Cluj, respectiv Astra, datorita rezultatelor din meciurile directe din sezonul regulat!

Astra are in continuare sanse sa urce in clasament, urmand sa joace luni impotriva celor de la FC Botosani.Daca Astra face egala sau pierde, termina pe locul 6 in clasament. Daca Astra o invinge pe FC Botosani, ajunge pana pe locul 3, avand rezultate mai bune in clasament in 3 fata de CSU si CFR, cele care vor termina pe 4, respectiv 5.

Cum va arata clasamentul dupa injumatatirea punctelor:

1. Viitorul 26 puncte

2. Steaua 24 puncte

3. CSU Craiova 22 puncte

4. CFR Cluj 22 puncte

5. Dinamo 21 puncte

6. Astra 21 puncte *

*Astra joaca ultimul meci din sezonul regulat luni

Iata cum va arata programul din play-off:

Etapa 1 Play-Off (10-12.03.2017):

Locul 6 - Locul 3

Steaua - Locul 5

Viitorul - Locul 4

Etapa 2 Play-Off (17-19.03.2017):

Locul 3 - Locul 4

Locul 5 - Viitorul

Locul 6 - Steaua

Etapa 3 Play-Off (31.03-02.04.2017):

Steaua - Locul 3

Viitorul - Locul 6

Locul 4 - Locul 5

Etapa 4 (04-06.04.2017 - etapă intermediară):

Locul 3 - Locul 5

Locul 6 - Locul 4

Steaua - Viitorul

Etapa 5 (07-09.04.2017):

Viitorul - Locul 3

Locul 4 - Steaua

Locul 5 - Locul 6

Etapa 6 (14-16.04.2017):

Locul 3 - Locul 6

Locul 5 - Steaua

Locul 4 - Viitorul

Etapa 7 (21-23.04.2017):

Locul 4 - Locul 3

Viitorul - Locul 5

Steaua - Locul 6

Etapa 8 (28-30.04.2017):

Locul 3 - Steaua

Locul 6 - Viitorul

Locul 5 - Locul 4

Etapa 9 (05-07.05.2017):

Locul 5 - Locul 3

Locul 4 - Locul 6

Viitorul - Steaua

Etapa 10 (12-14.05.2017):

Locul 3 - Viitorul

Steaua - Locul 4

Locul 6 - Locul 5