Ultima ora: Craiova mai pregateste o afacere de milioane! Ce jucator a primit oferte din Franta, Belgia si Olanda

Dupa ce a dat lovitura cu Ivan, vandut cu 4 milioane la Krasnodar, Craiova poate sa mai cedeze un jucator pe bani buni!

Alex Baluta e dorit de echipe din Belgia, Olanda, Franta si Rusia, anunta sursele Sport.ro. Chiar daca patronul Rotaru a impus regula de a nu lasa mai mult de un jucator important sa plece in fiecare perioada de transferuri, Craiova ar putea accepta despartirea de Baluta in conditiile in care ar fi eliminata de Milan in turul 3 preliminar din Europa League.



Alex Baluta, 23 de ani, a ajuns la Craiova in 2014, dupa un sezon la Viitorul. CSU Craiova il evalueaza la doua milioane de euro.