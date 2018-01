Ultima ora: Au luat doi jucatori de la Steaua si inca 12 fotbalisti ca sa se salveze! Ce transferuri a facut CLUBUL FANTOMA din Liga 1

Singura echipa de Liga 1 despre care nu s-a stiut nimic in aceasta iarna loveste piata transferurilor si vrea sa scape de retrogradare.

Juventus Bucuresti a adus 14 jucatori dupa ce si-a dat afara mai bine de jumatate din lotul pe care l-a folosit in 2017, dupa promovare. Pe langa stelistii Dan Popescu si Gabriel Simion, noii antrenori, Marius Baciu si Erik Linkar, au mai convins nume cunoscute sa lupte alaturi de ei pentru salvare. Veteranul Marian Constantinescu (36 de ani), golgeter in B la Clinceni, Mihai Leca, fostul fundas de la Chiajna, sau Robert Elek, venit de la Botosani, sunt celelalte lovituri importante ale clubului din Colentina. Juventus a semnat si cu doi stranieri. Togolezul Acolatse a venit de la Foresta, iar Reda Rabei din Ligue 1, de al Amiens!



Transferurile facute de Juventus in aceasta iarna: Mihai Leca, Dan Popescu, Alexandru Salcianu, Gabriel Simion, Charles Acolatse, Cristian Balgiu, Cristian Bustea, Cristian Ciobanu, Marian Constantinescu, Stephan Draghici, Reda Rabei, Daniel Rogoveanu, Robert Elek, Alexandru Fotescu