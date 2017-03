LPF: "CSA Steaua, niciodata in prima liga". Pozitia Ligii cu privire la noua echipa a Armatei

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Marius Mitran, directorul de comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost invitat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro. Oficialul LPF a comentat pe seama subiectului legat de schimbarea numelui Stelei in FCSB, dar a vorbit si despre Dinamo si Viitorul lui Hagi.

Directorul de comunicare al LPF a afirmat ca, din punctul de vedere al Ligii, FCSB continua traditia Stelei. De asemenea, acesta a vorbit despre noua echipa pe care CSA Steaua o va inscrie in liga a patra.

Mitran spune ca viitoarea echipa a CSA Steaua nu va putea evolua niciodata in prima liga profesionista, cat timp va fi parte a Ministerului Apararii.

Singura varianta care ar face posibila promovarea CSA Steaua in prima liga ar fi ca aceasta sa fie cedata de Minister/CSA unui om de afaceri, ceea ce ar duce la o situatie similara cu cea in care se afla astazi FCSB.

"Acel club al Armatei nu va putea juca niciodata in prima liga profesionista, pentru ca nu se poate prin statut. Tocmai de aceea s-au rupt cluburile departamentale acum multi ani.

Cat timp patronul va fi MApN, acea echipa nu va putea juca in prima liga. Decat daca o vor da unui alt om, adica unui alt Becali. Si unde se va ajunge? In aceeasi situatie de acum", a spus Mitran la Ora Exacta in Sport.