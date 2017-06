LPF a stabilit echipa sezonului! Hagi, antrenor, Steaua are 4 jucatori! Cum arata primul 11 din Romania

Gheorghe Hagi a fost desemnat antrenorul sezonului dupa ce a reusit minunea cu Viitorul.

Viitorul i-a suflat titlul Stelei, iar Becali a reactionat imediat. A transferat deja doi jucatori din echipa sezonului, pe Larie si Budescu, iar acum e aproape sa-l ia si pe Nedelcu de la Viitorul. Campioana da 3 jucatori in echipa sezonului, pe Benzar, Boli si Florinel Coman - atacant dorit si el de Steaua. Dinamo ii da pe Hanca si Adam Nemec.



Echipa ideala a sezonului 2016/2017.

PORTAR

Florin Nita (FCSB / 29 ani / 29 jocuri) - in multe momente, a fost cel mai bun jucator al "ros-albastrilor". A avut nu mai putin de 47 de interventii decisive, dintre care 20 in play-off.

FUNDASI

Romario Benzar (Viitorul / 25 ani / 34 jocuri) - Din postura de capitan, si-a condus echipa spre un succes istoric. si-a trecut in cont un gol si 6 pase decisive. Totodata, a strans 8 prezente in echipa etapei, cele mai multe dintre toti cei 448 de jucatori cu minute in editia 2016/2017.

Ionut Larie (CFR Cluj / 30 ani / 36 jocuri) - Cel mai bun fundas al CFR-ului, una dintre echipele ale carei defensive s-a remarcat in sezonul 2016/2017. A fost prezent pe teren in toate cele 36 de jocuri, timp in care a marcat de doua ori si a oferit doua assisturi.

Kevin Boli (Viitorul / 26 ani / 33 jocuri) - A avut un sezon fantastic! Pe langa prestatiile sigure din defensiva, unde a fost ca o stanca in fata adversarilor, s-a dovedit a fi periculos si in ofensiva. A contribuit cu 3 goluri, o pasa decisiva si cu un penalty obtinut.

Marko Momcilovic (FCSB / 30 ani / 32 jocuri) - Doua goluri, doua assisturi si doua penalty-uri obtinute in 32 de jocuri. A avut un procentaj de 83 % pase reusite pe meci, unul excelent pentru un fundas de banda.

MIJLOCASI

Sergiu Hanca (Dinamo / 25 ani / 33 jocuri) - Inspiratia lui Ioan Andone de a-l urca in linia de mijloc l-a transformat pe acesta in unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1 Orange. A marcat 9 goluri si a pasat decisiv de 10 ori.

Constantin Budescu (Astra / 28 ani / 27 jocuri) - Cel mai bun decar din campionat! Pe langa cele 6 reusite, a mai izbutit si 12 assisturi, devenind cel mai bun pasator decisiv al sezonului, dar si jucatorul cu cele mai multe pase de gol activ pe prima scena, 41 in 142 de jocuri.

Florinel Coman (Viitorul / 19 ani / 28 jocuri) - A avut evolutii formidabile, in special in partidele jucate in 2017, an in care a prins de cele mai multe ori echipa etapei, de 5 ori. 6 goluri, 3 pase decisive, 3 penalty-uri scoase si cea mai buna medie de driblinguri reusite din campionat, 5 pe meci.

ATACANTI

Andrei Ivan (CS U / 20 ani / 33 jocuri) - Liderul tinerilor jucatori cu minute in ultimul sezon de Liga 1 a fost decisiv in calificarea "stiintei" in cupele europene. Cifre excelente in editia recent incheiata: 9 goluri, o pasa decisiva, 4 penalty-uri obtinute si 7 prezente in echipa etapei.

Adam Nemec (Dinamo / 31 ani / 28 jocuri) - Extrem de periculos in fata portii, a marcat de 11 ori, golurile sale avand un rol determinant in clasarea "alb-rosilor" pe podium, dupa o pauza de 8 sezoane. in play-off, a fost jucatorul care a castigat cele mai multe dueluri in atac, 96.

Denis Alibec (Astra/FCSB / 26 ani / 27 jocuri) - Un fotbalist "de clasa", cu glezna fina, capabil sa destabilizeze orice aparare adversa. 11 goluri, 5 pase decisive si doua penalty-uri obtinute sunt cifrele celui mai scump transfer realizat intre doua cluburi din Romania.

ANTRENOR

Gheorghe Hagi (Viitorul / 52 ani) - A castigat campionatul fara a se abate de la principalul obiectiv al clubului, promovarea tinerilor. Adeptul unui joc ofensiv, a imprimat perfect acest stil si jucatorilor, care au oferit un fotbal apreciat pe orice stadion din Romania.

*Au fost inclusi numai jucatorii care au evoluat in ambele faze ale competitiei, sezonul regulat si play-off/out.