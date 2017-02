Loviturile lui Dinamo cu banii luati pe Rotariu: doi jucatori liberi! :) Cele doua tinte de ultima ora

Andone si-a pierdut 3 oameni importanti din ofensiva si a reusit sa-l ia doar pe Bawab.

Dinamo i-a vandut pe Rotariu, Gnohere si Lazar. Patronul Negoita se orienteaza insa tot spre jucatori care pot sa vina la cost zero. Prima tinta e Marius Alexe. Atacantul nu mai intra in planurile lui Karabukspor, a lipsit o perioada lunga din cauza unei accidentari si agreeaza varianta revenirii in Liga 1. Cea de-a doua lovitura planuita de 'caini' e brazilianul Eric de la Gaz Metan. Mijlocasul ofensiv are o intelegere cu clubul din Medias conform careia poate pleca in orice moment de la echipa, in cazul unei oferte care sa-i convina.

Andone mai cere un fundas central si un jucator la mijloc, insa e greu de crezut ca transferurile se vor face pana la primul meci oficial al anului, contra Viitorului. Dinamo a incasat 2,2 milioane de euro in schimbul lui Rotariu la Brugge si a pastrat si un procent dintr-un viitor transfer.