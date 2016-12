5 lovituri intr-o SAPTAMANA pentru Sumudica! Ce jucatori pierde Astra si care pot fi primele trei transferuri de Europa League

Astra schimba complet echipa in 2017! In afara de Alibec si Budescu, inca 3 titular importanti sunt ca si plecati de la club.

Teixeira si Morais au oferte de la Steaua si ar putea pleca alaturi de fostii colegi Boldrin, De Amorim, Enache si Alibec inca din prima saptamana a noului an. Sapunaru e si el out din planurile pentru dubla cu Genk, din saisprezecimile de finala ale Europa League. Fundasul nationalei nu merge la Steaua. :) Are oferta din Turcia, de la Karabukspor, unde i se propune un salariu de peste 40 000 de euro pe luna! Platit acum cu 15 000 de euro, Sapunaru ar urma sa ajunga gratis in Superliga turca, unde va primi si un bonus de instalare consistent.

Cu inca 5 oameni de baza plecati, Sumudica se gandeste cu teama la jocurile cu Genk. In discutiile cu presedintele Dani Coman, Sumudica a transmis ca isi doreste urgent transferuri. Primele trei nume de jucatori vin toate de la Pandurii: Tucudean, Sanmartean si Herea sunt doriti la Astra cel putin pana in vara.