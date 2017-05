Lovitura primita de Hagi, dupa meciul care a decis titlul! FRF a luat o decizie scandaloasa

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

FC Viitorul, proaspat incoronata campioana a Ligii I, cel putin pana la o eventuala decizie contrara a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, a primit de la Comisia de Disciplina a FRF o penalitate sportiva de 30.000 de lei dupa ce fanii au intrat pe teren pentru a sarbatori titlul castigat la finalul meciului cu CFR Cluj.

"FC Viitorul Constanta vs. CFR Cluj - Abateri disciplinare - in temeiul art. 82.1, raportat la art. 83.2.f, cu aplicarea art. 12. 14 bis si 15 din RD, se sanctioneaza FC Viitorul Constanta cu avertisment si penalitate sportiva de 30.000 lei; In baza art. 83.7 din RD, se sanctioneaza FC Viitorul Constanta cu penalitate sportiva de 10.000 lei; In conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, se sanctioneaza FC Viitorul Constanta cu sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv penalitate sportiva de 30.000 lei", se arata in comunicatul Comisiei de Disciplina.

Tot miercuri, delegatul Astrei, Matei Mihai a fost suspendat o luna si a primit o penalitate sportiva de 640 lei.