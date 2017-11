Lovitura pentru Steaua! Transferul pregatit de Becali are sanse mici sa se realizeze! Pretul anuntat de club

Diferenta dintre oferta facuta de Steaua si cat cere actualul club este una semnificativa.

Una dintre cele mai importante tinte pentru Steaua este tanarul jucator al celor de la FC Botosani, Olimpiu Morutan. Gigi Becali a anuntat ca ofera 700.000 de euro in schimbul mijlocasului de 18 ani. Cei de la Botosani au marit insa suma ceruta pentru Morutan.



"In momentul asta e un jucator scump. 2 milioane de euro!" a spus Cornel Sfaiter la Telekom Sport. Steaua l-a dorit si in vara pe Morutan, insa cei de la Botosani nu au dorit sa-l cedeze. Transferul ar putea avea loc chiar in iarna, insa Steaua trebuie sa mareasca oferta.

Sfaiter a mai dezvaluit ca cei de la FC Botosani sunt dispusi sa ii dea drumul in iarna lui Morutan: "Da, cum sa nu? El isi doreste, e un copil bun, in crestere de la meci la meci".