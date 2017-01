LOVITURA pentru Steaua! Tosca a plecat, Becali ramane FARA REACTIE. La ce solutie extrema poate ajunge Reghe

Steaua e aproape sa inchida afacerea Tosca. Becali se alege cu un milion de euro si cu un procent dintr-un transfer ulterior.

Plecarea lui Tosca il pune in dificultate pe Reghecampf. Chiar daca avea o relatie complicata cu antrenorul sau, Tosca era o optiune importanta atat ca aparator central, cat si ca fundas stanga. Daca in banda Momcilovic acopera zona, iar Junior Morais vine sa creeze concurenta de top cel mai tarziu la vara, in centru discutia e cu adevarat complicata. Steaua ramane doar in Tamas si Moke, o alta improvizatie a bancii tehnice in ultimele luni.

Becali a anuntat recent ca negociaza cu un elvetian propus de directorul sportiv Stoica, insa tratativele n-au dus cel putin pana acum la un acord. Si daca se inteleg cu fotbalistul, stelistii tot nu rezolva problema care le da serioase emotii suporterilor. Reghe a testat variantele de criza Momcilovic si Tudorie in meciul cu Qarabag, singurul jucat pana acum in cantonamentul din Antalya si pierdut cu 2-0.

Tot reprofilarile, atat de comune in 2016, par sa-i ofere lui Reghecampf solutiile. Urmatorii incercati in centrul apararii ar putea fi Pintilii sau chiar Muniru, mai ales in conditiile in care Ovidiu Popescu ramane mijlocas central, iar Reghecampf se gandeste sa-l foloseasca langa el pe Boldrin.