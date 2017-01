Lovitura pentru N'Doye! A fost REFUZAT in B desi n-a cerut decat bani de benzina! Cu cine a negociat

Ousmane N'Doye si-a dorit sa revina in Liga 1 in aceasta iarna, dar discutiile pe care le-a avut la Chiajna nu s-au concretizat.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Senegalezul a vrut totusi sa ramana aproape de Bucuresti, asa ca a negociat si cu Dunarea Calarasi, din liga a doua.

Site-ul Sport Calarasean anunta insa ca N'Doye a fost refuzat, desi n-a cerut decat bani de benzina pentru a semna pana in vara.

"Noi vrem sa formam o echipa de viitor, nu stiu daca as putea sa iau un jucator de 38 de ani, cu tot respectul pentru N'Doye. Am alte principii in alcatuirea unui lot!", a spus Mihalcea la Sport Total FM.

Ousmane a jucat in prima parte a sezonului pentru Cetate Deva din liga a 3-a. In doar cateva meciuri, a marcat de 9 ori si a devenit golgeterul seriei a 4-a din C.