Lovitura pentru Miriuta dupa sedinta de astazi de la Dinamo! Doua lucruri cerute de antrenor au fost refuzate! Ce amenzi au primit jucatorii

Esecul cu Viitorul a dus la o adevarata implozie la Dinamo!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Sedinta de astazi de la Dinamo a fost una cu adevarat exploziva! Cei 5 jucatori care au petrecut in noaptea de dinaintea partidei din Cupa Romaniei au fost amendati cu cate 3.000 de euro! Pentru Costache si Dudea, aceasta suma reprezinta un sfert din salariul pe un an din acest moment de la Dinamo!

Discutia dintre Ionut Negoita si Vasile Miriuta nu a avut insa rezultatul dorit de antrenorul lui Dinamo - acesta a cerut excluderea din lot a celor 5 jucatori (Hanca, Filip, Costache, Dudea si Nedelcearu) si schimbarea obiectivului pentru acest sezon, scrie Telekom Sport! Miriuta dorea ca noul obiectiv sa fie mentinerea in prima liga insa Ionut Negoita nu a fost de acord cu cererile antrenorului!

Astfel, si situatia lui Vasile Miriuta devine una incerta, existand zvonuri ca Dan Alexa ar putea veni in locul acestuia daca se va produce o ruptura iremediabila!

"Nu e prima data cand se intampla asa ceva la Dinamo, din cate stiu. Au fost cinci din ce-am aflat. Imi pare rau de Nedelcearu. Imi pare rau de Costache. L-am ridicat, e viitorul, in jurul lui construim.

Si tu ce faci, ma, Costache? Stai pana la 4 dimineata si in minutul 60 imi faci ruptura musculara si ma lasi in 10 oameni dupa ce am facut toate schimbarile? Dudea, stai sa bei la 19 ani si ai dat de trei ori pe langa minge...I-am bagat pe toti titulari, le-am mai dat o sansa, dar acum nu-i mai iert, asta e sigur! Imi pare rau de Hanca", a declarat Vasile Miriuta la conferinta de presa de la finalul meciului cu Viitorul.